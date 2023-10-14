Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ запаса, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что последствия работы украинских сил повлияли на ситуацию на фронте поблизости Работино.

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Какая цель подрыва

Военный эксперт отметил, если подрывается железнодорожное полотно, даже авиабомбой, то за сутки его можно восстановить.

А если поврежден поезд, перевозящий топливо или боеприпасы, снять его с железнодорожного полотна очень сложно. Иногда для этого нужны недели, особенно когда на месте подрыва рассыпаются боеприпасы и есть опасность их детонации. Тогда необходима работа саперной бригады.

"Взрывы поездов в последнее время происходят. В Мелитополе тоже был взорван поезд –партизанами или Силами специальных операций. Это произошло на глубине более 100 километров от линии фронта. Такие действия направлены на прекращение передвижения военной техники россиян", – заметил полковник ВСУ запаса.

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Количество обстрелов уменьшилось

Именно по железной дороге и только ею оккупанты могут перебрасывать большие количества грузов, поэтому такие действия украинских сил останавливает движение россиян.

Они имеют армейский запас на одну – полторы недели. Если за это время невозможно увеличить поставку боеприпасов, то российские части, расположенные на большом расстоянии, начинают ощущать "снарядный голод".

И именно это, по словам военного эксперта, сейчас происходит в районе Работино. Там общее количество обстрелов, которые захватчики могут совершить, в два раза меньше, чем отрабатывает украинская артиллерия. Россияне увеличили на том участке фронта количество вылетов самолетов и вертолетов. Однако они не могут заменить работу артиллерии.

"Поэтому такие действия украинских сил в тылу врага помогают нашим военным, работающим на линии фронта", – подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! Подрыв железной дороги и поезда в Мелитополе уже 10 успешная операция, которую Стратком ВСУ осуществил в 2023 году на оккупированной территории Запорожской области.

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