Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 11 октября. Отмечают, что за сутки произошло 108 боевых столкновений.

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ВСУ нанесли урон врагу

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, и 9 по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Также наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", — отметили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ россиян.

Атаки России

Россия нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Кроме этого, оккупанты атаковали южные регионы ударными беспилотниками типа "Шахед", большая часть которых уничтожена силами и средствами Воздушных Сил.

Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басовое, Гатище, Волчанские Хутора, Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Бердичи, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечают, что на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак россиян в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Враг усилил наступление на Восток

Российские оккупационные войска усилили наступление северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и активно штурмуют на юго-западе от Авдеевки на линии Водяное-Опытное.

В ISW считают, что оккупанты активизировались со штурмами Авдеевки, потому что таким образом хотят оттянуть силы ВСУ от Работиного.

Защитник "Азовстали" Богдан Кротевич, "Тавр" тоже сообщил, что сейчас по всему восточному фронту противник перешел в активные наступательные действия.