Про це повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 11 жовтня. Зазначають, що упродовж доби відбулося 108 бойових зіткнень.

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ЗСУ завдали втрат ворогу

Протягом минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, та 9 по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Також наші захисники знищили російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", – наголосили в Генштабі.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ росіян.

Атаки Росії

Росія завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області.Окрім цього, окупанти атакували південні регіони ударними безпілотниками типу "Шахед", більшу частину з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Блешня Чернігівської області; Бачівськ та Попівка Сумської області; Басове, Гатище, Вовчанські Хутори, Синьківка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Бердичі, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначають, що на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак росіян в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.