Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни станом на 11 жовтня. Аналітики також пояснили, яку мету переслідує ворог і, які переваги на полі бою сподівається отримати від захоплення Авдіївки.

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Оточення Авдіївки, одного із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз готова виділити для зусиль Авдіївка-Донецьк,

– зазначили аналітики.

Окупанти активізувались зі штурмами Авдіївки, бо таким чином хочуть відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

Росіяни активізувались біля Авдіївки

Російські військові оглядачі описують операції в районі Авдіївки як "значну наступальну операцію" з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

Український Генштаб підтвердив, що на Авдіївському напрямку загострення, але захисники відбили всі ворожі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій.

Аналітики ISW зазначили, що російські війська здебільшого розгорнули нерегулярні сили вздовж цієї лінії фронту, передусім мова про 1-ий армійський корпус так званої "ДНР" та додаткові добровольчі формування, які значно постраждали від жорстокої командної культури та напруженості з регулярними російськими частинами.

Мета ворога

В огляді зазначають, що росіяни також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки-Жереб'янки.

Посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області. Всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і щоб завадити українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту.

Що цьому передувало