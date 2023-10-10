Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун пояснив заяву бригадного генерала Олександра Тарнавського про активізацію росіян. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповів Штупун

Як пояснив спікер, росіяни справді активізувалися в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема на Авдіївському напрямку. 10 жовтня ЗСУ відбили атаки загарбників в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського. Ці всі населені пункти розташовані у Донецькій області.

Штупун наголосив, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили всі ворожі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій. За попередніми даними, Сили оборони повністю знищили мінімум 4 танки окупантів та пошкодили ще 2. Інформація про втрати противника уточнюється.

Також речник пояснив цю активізацію. За його словами, росіяни давно мріють захопити Мар'їнку та Авдіївку, щоб показати жителям країни-агресорки хоч якісь успіхи, адже перемог у них немає. Штупун зауважив, що російське військо-політичне керівництво вимагає від своєї армії якихось результатів.

Результатів немає. Тому ворог біситься. Ворог б'є по населених пунктах і намагається кинути вперед те, що в нього є,

– сказав він.

Що цьому передувало

У вівторок, 10 жовтня, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своїх соцмережах повідомив про збільшення активності з боку загарбників. Він заявив, що на Таврійському напрямку тривають бої.

За його словами, минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Окупанти 9 жовтня здійснили 705 артилерійських обстрілів та завдали 19 авіаційних ударів.

Бригадний генерал також поділився успіхами ЗСУ. Протягом минулої доби українські захисники знищили 2 ворожих склади боєприпасів та 7 одиниць військової техніки противника. А загальні втрати росіян склали 169 осіб.

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