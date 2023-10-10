Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун пояснив заяву бригадного генерала Олександра Тарнавського про активізацію росіян. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що розповів Штупун
Як пояснив спікер, росіяни справді активізувалися в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема на Авдіївському напрямку. 10 жовтня ЗСУ відбили атаки загарбників в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського. Ці всі населені пункти розташовані у Донецькій області.
Штупун наголосив, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили всі ворожі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій. За попередніми даними, Сили оборони повністю знищили мінімум 4 танки окупантів та пошкодили ще 2. Інформація про втрати противника уточнюється.
Також речник пояснив цю активізацію. За його словами, росіяни давно мріють захопити Мар'їнку та Авдіївку, щоб показати жителям країни-агресорки хоч якісь успіхи, адже перемог у них немає. Штупун зауважив, що російське військо-політичне керівництво вимагає від своєї армії якихось результатів.
Результатів немає. Тому ворог біситься. Ворог б'є по населених пунктах і намагається кинути вперед те, що в нього є,
– сказав він.
Що цьому передувало
У вівторок, 10 жовтня, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своїх соцмережах повідомив про збільшення активності з боку загарбників. Він заявив, що на Таврійському напрямку тривають бої.
За його словами, минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Окупанти 9 жовтня здійснили 705 артилерійських обстрілів та завдали 19 авіаційних ударів.
Бригадний генерал також поділився успіхами ЗСУ. Протягом минулої доби українські захисники знищили 2 ворожих склади боєприпасів та 7 одиниць військової техніки противника. А загальні втрати росіян склали 169 осіб.
Останні новини про успіхи ЗСУ
- Третя штурмова бригада нещодавно взяла у полон російського майора під Бахмутом. Він командував добровольчим батальйоном окупантів "Алга", однак його підрозділ втік, а сам він був поранений осколком.
- Нагадаємо, у ЗСУ є часткові успіхи західніше від Вербового. Про це повідомив командувач Тарнавський, який наголосив, що наступ наших воїнів на Мелітопольському напрямку продовжується.
- Раніше командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр Юрій Федоренко у коментарі 24 Каналу заявив, що у ЗСУ кожного дня є просування на Бахмутському напрямку. Контрнаступ не проходить швидко, бо росіяни там зосередили всі наявні у них сили та засоби.