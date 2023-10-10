Про це розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 10 жовтня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту

Росіяни намагаються змінювати тактику. Якщо раніше йшов взвод, то зараз ідуть групи по 5 – 8 військових, переважно піхота. Іноді їх прикривають БМП або танком,

– зауважив Олександр Штупун.

Він також пояснив, що зміна тактики відбувається не скрізь, це залежить від командування ворожих груп.

Також, за його словами, росіяни вже не можуть набрати "30 солдатів, які пішли б на штурм і яких одразу рознесла б наша артилерія".

Ситуація на Таврійському напрямку

Минулої доби окупанти активізувалися на Таврійському напрямку, завдали 19 авіаційних ударів і здійснили 705 артилерійських обстрілів.

Раніше Штупун також заявляв, що російські окупанти бояться втратити Токмак, який є стратегічно важливим містом, тому посилюють там оборону.

Крім того, російські окупанти через негоду використовують менше авіації на Таврійському напрямку, їхня логістика ускладнена.