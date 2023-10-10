Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 10 октября, информирует 24 Канал.

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Россияне пытаются менять тактику. Если раньше шел взвод, то сейчас идут группы по 5 – 8 военных, в основном пехота. Иногда их прикрывают БМП или танком,

– отметил Александр Штупун.

Он также объяснил, что смена тактики происходит не везде, это зависит от командования вражеских групп.

Также, по его словам, россияне уже не могут набрать "30 солдат, которые бы пошли на штурм и которых сразу разнесла бы наша артиллерия".

Ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки оккупанты активизировались на Таврическом направлении, нанесли 19 авиационных ударов и совершили 705 артиллерийских обстрелов.

Ранее Штупун также заявлял, что российские оккупанты боятся потерять Токмак, который является стратегически важным городом, поэтому усиливают там оборону.

Кроме того, российские оккупанты из-за непогоды используют меньше авиации на Таврическом направлении, их логистика усложнена.