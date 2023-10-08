Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу про ситуацію на Куп'янському та Бахмутському напрямках, де його підрозділ виконує завдання. Зауважимо, що ЗСУ повідомляли про успіх біля Копанів та Новопрокопівки, а також на схід від Андріївки.

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Бахмутський напрямок

За словами бійся ЗСУ, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступальні дії по фазах. Крім того, висоти, які раніше займали загарбники, залишаються за українськими військовими. Навіть попри те, що російським окупантам наказали відбити втрачені позиції.

Також на вузьких ділянках, де продовжуються ударно-штормові дії, Сили оборони забезпечують стабільний результат та успіх.

Кожного дня є просування. За день десь – на 10 метрів, десь – на 5 метрів, а десь – на 50 метрів. Варто розуміти, що на цьому напрямку противник зосередив усі наявні сили та засоби, які перебувають на озброєнні. Для того, щоб стабілізувати ситуацію й повернути втрачені позиції,

– зауважив Юрій Федоренко.

Він також підкреслив, для цього ворог застосовує усі наявні засоби: авіацію, артилерію, РСЗВ, дистанційне мінування, стаціонарне штатне мінування, різне розвідувальне та ударне БпЛА, як цивільного, так і військового призначення.

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Попри це, Сили оборони не просто тримають ініціативу, а й мають конкретні результати з просування.

Куп'янський напрямок

Як розповів Федоренко, на Куп'янському напрямку противник накопичив чималу кількість сил та засобів, РСЗВ та артилерії, а також особового складу. Російські загарбники намагаються проводити ударно-штормові дії на окремих ділянках фронту, застосовуючи комбіновану живу силу й шукаючи слабке місце в обороні Сил оборони України.

Федоренко про ситуацію на Куп'янському та Бахмутському напрямках: дивитися відео

Наразі ситуація Силами оборони абсолютно контрольована. Перевага знаходиться на нашому боці. Налаштована серйозна система взаємодії між різними бригадами та структурними підрозділами й ведеться планова систематична робота як із відбиття атак противника, так і зі знищення противника в глибині його оперативного простору,

– наголосив боєць ЗСУ.

Як зауважив Федоренко, засоби БпЛА, розвідувального та ударного типу дії, відіграють надзвичайно важливу роль. Адже чим краще українські воїни бачать ворога, тим ефективніше можуть його знищувати, завдяки об'єднаному вогневому впливу. Мовиться про спільні дії артилерійських засобів та ударних засобів БпЛА.

Ситуація на фронті