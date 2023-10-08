Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях, где его подразделение выполняет задачи. Заметим, что ВСУ сообщали об успехе возле Копанов и Новопрокоповки, а также к востоку от Андреевки.

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Бахмутское направление

По словам бойся ВСУ, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают наступательные действия по фазам. Кроме того, высоты, ранее занимавшие захватчики, остаются за украинскими военными. Даже несмотря на то, что российским оккупантам приказали отбить утраченные позиции.

Также на узких участках, где продолжаются ударно-штормовые действия, Силы обороны обеспечивают стабильный результат и успех.

Каждый день есть продвижение. За день где-то – на 10 метров, где-то – на 5 метров, а где-то – на 50 метров. Следует понимать, что на этом направлении противник сосредоточил все силы и средства, которые находятся на вооружении. Для того чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть утраченные позиции,

– заметил Юрий Федоренко.

Он также подчеркнул, что для этого враг применяет все имеющиеся средства: авиацию, артиллерию, РСЗО, дистанционное минирование, стационарное штатное минирование, разное разведывательное и ударное БПЛА, как гражданского, так и военного назначения.

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Несмотря на это, Силы обороны не просто держат инициативу, но и имеют конкретные результаты по продвижению.

Купянское направление

Как рассказал Федоренко, на Купянском направлении противник накопил большое количество сил и средств, РСЗО и артиллерии, а также личного состава. Российские захватчики пытаются проводить ударно-штормовые действия на отдельных участках фронта, применяя комбинированную живую силу и ища слабое место в обороне Сил обороны Украины.

Федоренко о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях: смотреть видео

Пока ситуация Силами обороны абсолютно контролируемая. Преимущество находится на нашей стороне. Настроена серьезная система взаимодействия между разными бригадами и структурными подразделениями и ведется плановая систематическая работа как по отражению атак противника, так и по уничтожению противника в глубине его оперативного пространства.

– подчеркнул боец ВСУ.

Как отметил Федоренко, средства БПЛА, разведывательного и ударного типа действия, играют очень важную роль. Ведь чем лучше украинские воины видят врага, тем эффективнее его могут уничтожать, благодаря объединенному огневому влиянию. Речь идет о совместных действиях артиллерийских средств и ударных средств БПЛА.

Ситуация на фронте