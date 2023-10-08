Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що наступальна операція ЗСУ на Бахмутському напрямку триває. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуації на Бахмутському напрямку
Євлаш повідомив про часткові успіхи наших воїнів в районі Андріївки. Українські захисники також відбивають атаки російських загарбників. За добу під час 7 бойових зіткнень вони ліквідували 132 окупантів. Ще противник втратив різну техніку: танк, БМП, гаубицю "Мста-Б", 2 гармати "Д-30".
Ми продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута. Маємо частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка. Там противник продовжує тиснути, намагається відбити свої втрачені позиції, у тому числі поблизу Андріївки та Кліщіївки. Але успіху вони (росіяни – 24 Канал) не мали і своєї мети не виконали,
– пояснив речник.
За його словами, за добу загарбники 380 разів обстріляли позиції ЗСУ з авіації, ствольної й реактивної артилерії, гранатометів, танків та стрілецької зброї.
Останні новини про успіхи ЗСУ
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни закріплюються на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ ліквідували понад 240 російських окупантів, взяли у полон 2 групи загарбників, знищили чимало ворожої техніки та зруйнували важливий для противника об'єкт.
- Не так давно Генштаб повідомляв, що наступ ЗСУ триває на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Противник виснажується, втрачає особовий склад і техніку та марно намагається відновити своє положення.
- Нагадаємо, в наших захисників також є часткові успіхи в районі Копанів та Новопрокопівки. Вони продовжують просуватися та звільняти українські землі від російських окупантів.