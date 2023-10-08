У Міноборони Великої Британії заявили, що на цій ділянці фронту бої спокійніші, якщо порівнювати з червнем – липнем 2023 року. Варто зауважити, що ЗСУ повідомляли про успіх біля Копанів та Новопрокопівки, а також на схід від Андріївки.

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Що кажуть в Міноборони про успіхи ЗСУ

Протягом літа Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі,

– заявили розвідники.

За їхніми даними, українські операції в цьому секторі фронту скували деякі елементи російської армії. Зокрема, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій східного військового округу Росії. Вони не дозволяють нашим військовим посилити інші напрямки. Також Кремль залучив там низку російських повітряно-десантних підрозділів.

Розвідники Міноборони Великої Британії запевняють, що хоч ця вісь й стабілізувалася, та російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції. Адже вони прагнуть захиститися від ймовірних майбутніх наступальних операцій України.

Малоймовірно, що протягом наступних 6 тижнів відбудеться значне відведення російських військ з цієї осі,

– запевнили у розвідці.

Зверніть увагу! Станом на вересень 2023 року зауважували, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ у районі села Велика Новосілка Донецької області відвоювали 220 кілометрів квадратних земель. Своєю чергою Росія захопила тільки 80.

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