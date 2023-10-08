В Минобороны Великобритании заявили, что на этом участке фронта бои более спокойны, если сравнивать с июнем – июлем 2023 года. Следует заметить, что ВСУ сообщали об успехе возле Копанов и Новопрокоповки, а также к востоку от Андреевки.

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Что говорят в Минобороны об успехах ВСУ

В течение лета Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси,

– заявили разведчики.

По их данным, украинские операции в этом секторе фронта сковали некоторые элементы российской армии. В частности, 36 и 5 общевойсковых армий восточного военного округа России. Они не позволяют нашим военным усилить другие направления. Также Кремль привлек там ряд российских воздушно-десантных подразделений.

Разведчики Минобороны Великобритании уверяют, что хоть эта ось и стабилизировалась, но российские силы, вероятно, остаются в оборонной позиции. Они ведь стремятся защититься от возможных будущих наступательных операций Украины.

Маловероятно, что в течение следующих 6 недель произойдет значительный отвод российских войск с этой оси,

– заверили в разведке.

Обратите внимание! По состоянию на сентябрь 2023 года отмечали, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ в районе села Большая Новоселка Донецкой области отвоевали 220 километров квадратных земель. В свою очередь Россия захватила только 80.

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