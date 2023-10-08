По состоянию на 8 октября ВСУ ведет контрнаступление на Мелитопольском направлении. Также штурмовые действия продолжаются на Бахмутском направлении.
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Украинские защитники достигли успеха возле Андреевки
Как рассказали в Генштабе, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении,
– отметили защитники.
Так, за минувшие сутки ВСУ достигли частичного успеха северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши военные наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
Безумные потери россиян на фронте
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Также нашими защитниками уничтожено 4 БПЛА оперативно тактического уровня.
- Кроме того, подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
Сколько еще погода будет способствовать контрнаступлению ВСУ
Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что погода не будет мешать ВСУ продолжать вести контрнаступление еще в течение 6 – 8 недель. То есть – около полутора-двух месяцев.
По словам Кирби, примерно за две недели погода ухудшится и это повлияет на ведение боевых действий и может их усложнить.