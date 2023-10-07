Нельзя сказать, что россияне тщательно готовятся к новых условий на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, отметив, что об этом говорят сами оккупанты.

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Готовятся ли оккупанты

Смена сезонов на фронте требует соответствующей подготовки военнослужащих, а также техники. Однако россияне решили, что пока это для них "некогда". У них не только плохая подготовка к холодному периоду, но и вообще плохая подготовка.

Они не слишком много внимания уделяют подготовке. Вновь 25-я армия имеет низкий уровень профессиональной подготовки. Их должны были использовать значительно позже, что сократило время на подготовку личного состава,

– заметил Илья Евлаш.

Что интересно, низкий уровень обученности подтверждают и сами российские оккупанты на восточных направлениях. Удалось это выяснить за перехватом их разговоров.

"В условиях, скажем, "необстрелянности" у человека возникает паника и мандраж. Она начинает делать ложные действия, теряется связь и налаженная коммуникация", – подчеркнул Евлаш.

Это в свою очередь соответствующим образом отражается на интенсивности и ведении боевых действий. И эту ситуацию умело используют Вооруженные Силы Украины в свою пользу.

Илья Евлаш об уровне подготовки россиян: смотрите видео

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