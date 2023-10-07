Нельзя сказать, что россияне тщательно готовятся к новых условий на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, отметив, что об этом говорят сами оккупанты.
Вас может заинтересовать "Спецбригады для мясных штурмов": кто запустил и какова цель нового русского фейка
Готовятся ли оккупанты
Смена сезонов на фронте требует соответствующей подготовки военнослужащих, а также техники. Однако россияне решили, что пока это для них "некогда". У них не только плохая подготовка к холодному периоду, но и вообще плохая подготовка.
Они не слишком много внимания уделяют подготовке. Вновь 25-я армия имеет низкий уровень профессиональной подготовки. Их должны были использовать значительно позже, что сократило время на подготовку личного состава,
– заметил Илья Евлаш.
Что интересно, низкий уровень обученности подтверждают и сами российские оккупанты на восточных направлениях. Удалось это выяснить за перехватом их разговоров.
"В условиях, скажем, "необстрелянности" у человека возникает паника и мандраж. Она начинает делать ложные действия, теряется связь и налаженная коммуникация", – подчеркнул Евлаш.
Это в свою очередь соответствующим образом отражается на интенсивности и ведении боевых действий. И эту ситуацию умело используют Вооруженные Силы Украины в свою пользу.
Илья Евлаш об уровне подготовки россиян: смотрите видео
Ситуация на фронте: актуальные новости
- На Мелитопольском направлении близ Токмака россияне продолжают укреплять происки к городу. В частности, оккупанты укрепляют фортификационные линии. На днях мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что противник готовится к "жеста доброй воли" в Токмаке. В частности оттуда вывозят технику и эвакуируют некоторые подразделения. При этом они пытаются сделать все, чтобы ВСУ было сложнее зайти в город.
- Тем временем на Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции возле Клещеевки и Андреевки. Правда, безуспешно. Сейчас ситуацию контролируют украинские военные, в том числе на передовой линии.
- За прошедшую неделю российские потери на Таврическом направлении составляют около 250 оккупантов ежесуточно. На этом фоне, в частности, увеличилось количество случаев сдачи россиян в плен. А вот за минувшие сутки 6 октября враг потерял там установку "Ураган"