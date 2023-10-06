Об их специфике 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он пояснил, какое влияние будет иметь смена погоды на ход боевых действий.

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Специфика боев

Денис Попович, опираясь на информацию от военных, отметил, что сейчас идут пехотные бои. Техника используется ограниченно из-за плотного минирования территории российской армией.

"Когда там (говорится о Запорожском направлении – 24 Канал) пойдут дожди и почва размякнет, тяжесть боевых действий будет снова положена на пехоту. Конечно, это сложно, особенно под огнем. Но одно дело, когда человек преодолевает грязь, а другое – когда танк на 50 – 60 тонн и попробуй его вытащить", – отметил военный обозреватель.

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То есть для пехотных боев погодные условия играют меньшее значение, чем для маневренной войны с техникой.

"Но все равно они имеют значение, потому что мы понимаем, что есть условия, когда даже человек не может воевать", – добавил Попович.

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