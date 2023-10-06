Об их специфике 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он пояснил, какое влияние будет иметь смена погоды на ход боевых действий.
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Специфика боев
Денис Попович, опираясь на информацию от военных, отметил, что сейчас идут пехотные бои. Техника используется ограниченно из-за плотного минирования территории российской армией.
"Когда там (говорится о Запорожском направлении – 24 Канал) пойдут дожди и почва размякнет, тяжесть боевых действий будет снова положена на пехоту. Конечно, это сложно, особенно под огнем. Но одно дело, когда человек преодолевает грязь, а другое – когда танк на 50 – 60 тонн и попробуй его вытащить", – отметил военный обозреватель.
Денис Попович о ситуации на фронте: смотреть видео
То есть для пехотных боев погодные условия играют меньшее значение, чем для маневренной войны с техникой.
"Но все равно они имеют значение, потому что мы понимаем, что есть условия, когда даже человек не может воевать", – добавил Попович.
Ситуация на фронте: последние новости
- Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники удерживают свои позиции, дают отпор врагу и продвигаются. Россияне продолжают наносить удары с помощью авиации и терроризировать мирное населения.
- За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений по всей линии фронта. На Бахмутском направлении россияне пытались вернуть утраченные позиции, но не имели результата. Вместо этого ВСУ наступают к югу от Бахмута. Все детали 24 Канал собрал здесь.
- Еще 580 российских оккупантов ликвидированы по состоянию на 5 октября. В общей сложности цифра потерь вражеской армии уже достигла более 280 тысяч человек. Неустанно оккупанты теряют и технику.