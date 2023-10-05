Если же обратить внимание на потери врага с самого начала полномасштабного вторжения, то они очень впечатляют. Только в живой силе русское войско не досчитается 280 470 бойцов. Причем реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Достойны внимания также потери русского войска в технике. Наши военные за полтора года полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов, РСЗО и средств ПВО. А еще наши военные уничтожили 20 судов и подлодку. Одной из самых эффектных потерь врага стал крейсер "Москва", лежащий на дне Черного моря с весны прошлого года.

танков – 4 757;

боевых бронированных машин – 9 052;

артиллерийских систем – 6 643;

РСЗО – 804;

средств ПВО – 540;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121;

крылатых ракет – 1 530;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 980;

специальной техники – 948.



Актуальные потери врага по состоянию на 5 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения живой силы, оружия и техники, 10 артиллерийским системам и по составу боеприпасов российских захватчиков.