Если же обратить внимание на потери врага с самого начала полномасштабного вторжения, то они очень впечатляют. Только в живой силе русское войско не досчитается 280 470 бойцов. Причем реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
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Потери врага в технике
Достойны внимания также потери русского войска в технике. Наши военные за полтора года полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов, РСЗО и средств ПВО. А еще наши военные уничтожили 20 судов и подлодку. Одной из самых эффектных потерь врага стал крейсер "Москва", лежащий на дне Черного моря с весны прошлого года.
- танков – 4 757;
- боевых бронированных машин – 9 052;
- артиллерийских систем – 6 643;
- РСЗО – 804;
- средств ПВО – 540;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121;
- крылатых ракет – 1 530;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 980;
- специальной техники – 948.
Актуальные потери врага по состоянию на 5 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Обратим внимание на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения живой силы, оружия и техники, 10 артиллерийским системам и по составу боеприпасов российских захватчиков.