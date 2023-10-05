Якщо ж звернути увагу на втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони неабияк вражають. Лиш у живій силі російське військо не дорахується 280 470 своїх бійців. Причому реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Варті уваги також втрати російського війська у техніці. Наші військові за понад півтора року повномасштабного вторгнення на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також так звана "друга армія світу" не дорахується кількох сотень літаків, гелікоптерів, РСЗВ та засобів ППО. А ще наші військові знищили 20 суден і підводний човен. Однією з найефектніших втрат ворога став крейсер "Москва", який лежить на дні Чорного моря з весни минулого року.

Танків – 4 757;

бойових броньованих машин – 9 052;

артилерійських систем – 6 643;

РСЗВ – 804;

засобів ППО – 540;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121;

крилатих ракет – 1 530;

кораблів і катерів – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 980;

спеціальної техніки – 948.



Актуальні втрати ворога станом на 5 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, 3 районах зосередження живої сили, зброї та техніки, 10 артилерійських системах і по складу боєприпасів російських загарбників.