Джерела 24 Каналу повідомили, що в ніч на 4 жовтня дрони СБУ здійснили атаку на стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф", який розміщений біля Бєлгорода.
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СБУ уразили ворожий С-400
У мережі вже оприлюднено багато відеоматеріалів нічної "бавовни" у Бєлгороді. Наші джерела зазначають, що на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. Крім цього, під час атаки у сусідніх населених пунктах зникло світло.
Зазначимо, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ уразила за останній місяць. 14 вересня такий же комплекс було підбито у Євпаторії.
Вибухи у Бєлгороді 4 жовтня: дивіться відео
Бавовна доволі "тріумфальна", тож тепер в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу.
С-400 "Тріумф"Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. У Росії її розробили спеціально для того, щоб відбивати атаки всіх "сучасних і перспективних" засобів повітряно-космічного нападу. Ціна одного такого комплексу приблизно 1,2 мільярда доларів США.
Що відомо про нічну "бавовну" в Росії
- Близько 1 ночі у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заспокоїв переляканих росіян та заявив, що ППО і "збиває ворожі цілі".
- Через кілька хвилин вибухи лунали російському Брянську. Очевидці бідкаються, що вибухи лунали "так близько, що аж підскочили".
- Також щось незрозуміла трапилось на території Красноярського алюмінієвого заводу – там спалахнула потужна пожежа. Місцеві канали заявили, що перед пожежею було чути вибух.
- Однак це ще не все. Росіяни заявили, що цієї ж ночі дрон атакував військову частину у Карачеві Брянської області.