Джерела 24 Каналу повідомили, що в ніч на 4 жовтня дрони СБУ здійснили атаку на стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф", який розміщений біля Бєлгорода.

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СБУ уразили ворожий С-400

У мережі вже оприлюднено багато відеоматеріалів нічної "бавовни" у Бєлгороді. Наші джерела зазначають, що на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. Крім цього, під час атаки у сусідніх населених пунктах зникло світло.

Зазначимо, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ уразила за останній місяць. 14 вересня такий же комплекс було підбито у Євпаторії.

Вибухи у Бєлгороді 4 жовтня: дивіться відео

Бавовна доволі "тріумфальна", тож тепер в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу.

С-400 "Тріумф" Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. У Росії її розробили спеціально для того, щоб відбивати атаки всіх "сучасних і перспективних" засобів повітряно-космічного нападу. Ціна одного такого комплексу приблизно 1,2 мільярда доларів США.

Що відомо про нічну "бавовну" в Росії