Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Красноярську – масштабна пожежа
За даними очевидців, серйозна пожежа сталася на території Красноярського алюмінієвого заводу. Також повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.
У МНС заявили, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.
Наразі всі інші подробиці з’ясовують.
Пожежа у Красноярську: дивіться відео
Потужні пожежі накривають Росію: останні новини
- Нагадаємо, що нещодавно у башкирському Ішимбаї сталася масштабна пожежа. Там загорівся склад з хімікатами.
- У місті Ростов виникла пожежа на складі з російською військовою формою. Як виявилось, склад форми підпалили навмисно.
- Раніше жителі Москви бідкалися на "гучні звуки". Після цього пожежу помітили біля телевежі російської столиці – Останкінської вежі.
- Також нещодавно жителі Тобольська почули вибух. Полум'я охопило дах житлового будинку. РосЗМІ повідомляли про 3 постраждалих – їх госпіталізували до медзакладу.