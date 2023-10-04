Чи є постраждалі або жертви – поки невідомо. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Красноярську – масштабна пожежа

За даними очевидців, серйозна пожежа сталася на території Красноярського алюмінієвого заводу. Також повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.

У МНС заявили, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

Наразі всі інші подробиці з’ясовують.

Пожежа у Красноярську: дивіться відео

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