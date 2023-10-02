Цього разу причиною не були "невідомі дрони", які регулярно навідуються у Росію. Все набагато простіше – склад форми підпалили.

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Воювати доведеться без форми

Вночі 2 жовтня у Ростові спалахнув склад російської армії, де зберігалися запаси військової форми. Оскільки пожежа не пов'язана з атакам дронів, окупанти все ж офіційно підтвердили пожежу. Однак дивно якби це було навпаки – всі мешканці бачили величезний стовп із диму та вогню над містом.

Містяни бачили дивне палахкотіння у Ростові / Скрепачь

Російські надзвичайники стверджують, що загорілася металева будівля та піддони на відкритому просторі. Загальна площа загоряння становить 500 квадратних метрів. Однак МЧС Росії не повідомило, що ж зберігалося на цьому складі.

У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми,

– стверджують російські пабліки.

Відповідальність за підпал складів на себе взяв партизанський рух "Скрепачь"

Величезна пожежа у Ростові: дивіться відео

У Росії постійно якісь "інциденти"