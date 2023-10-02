На этот раз причиной не были "неизвестные дроны", регулярно наведывающиеся в Россию. Все гораздо проще – склад формы подожгли.
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Воевать придется без формы
Ночью 2 октября в Ростове вспыхнул склад российской армии, где хранились запасы военной формы. Поскольку пожар не связан с атаками дронов, оккупанты все же официально подтвердили пожар. Однако странно, если бы это было наоборот – все жители видели огромный столб из дыма и огня над городом.
Горожане видели странное полыхание в Ростове / Скрепачъ
Российские чрезвычайники утверждают, что загорелось металлическое здание и поддоны на открытом пространстве. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Однако МЧС России не сообщило, что же хранилось на этом складе.
В промзоне на Левом берегу у Мегамага на Шоссейной уничтожен запас формы,
– утверждают российские паблики.
Ответственность за поджог составов на себя взяло партизанское движение "Скрепачъ"
Огромный пожар в Ростове: смотрите видео
В России постоянно какие-то "инциденты"
- В российском Тобольске после взрыва загорелся дом после взрыва в одной из квартир на 5 этаже. Огонь опрокинулся на кровлю и чуть не перешел на другие здания.
- В Подмосковье 27 сентября возникла пожар у военного аэродрома "Чкаловский". На этот раз российские власти не комментировали пожар, произошедший в Щелково.
- Под Оренбургом 25 сентября по неизвестным причинам вспыхнула нефтебаза. Горело пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая – известно о раненом и без вести пропавшем.