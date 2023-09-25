Российские СМИ пишут, что вблизи Оренбурга вспыхнула нефтебаза. Известно по меньшей мере одного пострадавшего и одного пропавшего. 24 Канал.
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Горело 500 квадратов
На территории нефтебазы "Энергоресурс" возле поселка Холодные Ключи Оренбургского района 24 сентября разразился сильный пожар. Горело пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая. РосСМИ пишут, что огонь охватил 500 квадратов, но спасателям удалось "скоро" справиться: пожар был ликвидирован за полтора часа.
В результате пожара пострадал мужчина, работавший на нефтебазе водителем. 47-летний житель России в шоковом состоянии был госпитализирован с ожогами всех трех степеней более 50% тела. Еще один 37-летний сотрудник предприятия считается пропавшим без вести.
Причины пожара устанавливаются.
В Санкт-Петербурге горела нефтебаза
- Сильный пожар в Санкт-Петербурге произошел на нефтебазе "Ручей". По предварительным данным, вероятно, вспыхнула цистерна. Что стало причиной пожара – не сообщалось.
- Над Красногвардейским районом поднялся черный столб дыма, после чего местные жители стали слышны звуки, похожие на взрывы. Нефтебаза расположена недалеко от железнодорожной станции.
- На месте пожара со вторым рангом сложности работало 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщалось. Впоследствии пропагандисты отметили, что пожар площадью в 800 квадратных метров произошел в здании автосервиса.