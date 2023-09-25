Российские СМИ пишут, что вблизи Оренбурга вспыхнула нефтебаза. Известно по меньшей мере одного пострадавшего и одного пропавшего. 24 Канал.

Обратите внимание Второй день подряд: в Курске раздались мощные взрывы и над городом поднялся дым

Горело 500 квадратов

На территории нефтебазы "Энергоресурс" возле поселка Холодные Ключи Оренбургского района 24 сентября разразился сильный пожар. Горело пять цистерн с сырой нефтью по 60 кубов каждая. РосСМИ пишут, что огонь охватил 500 квадратов, но спасателям удалось "скоро" справиться: пожар был ликвидирован за полтора часа.

В результате пожара пострадал мужчина, работавший на нефтебазе водителем. 47-летний житель России в шоковом состоянии был госпитализирован с ожогами всех трех степеней более 50% тела. Еще один 37-летний сотрудник предприятия считается пропавшим без вести.

Причины пожара устанавливаются.

В Санкт-Петербурге горела нефтебаза