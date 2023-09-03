Сильный пожар в Санкт-Петербурге произошел на нефтебазе "Струмки", пишет 24 Канал. По предварительным данным, вероятно, вспыхнула цистерна. Что стало причиной пожара – пока не сообщается.
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В Санкт-Петербурге горит нефтебаза
Над Красногвардейским районом поднялся черный столб дыма, после чего местные жители стали слышны звуки, похожие на взрывы. Нефтебаза расположена недалеко от железнодорожной станции.
Момент взрыва в Санкт-Петербурге: смотрите видео
На месте пожара со вторым рангом сложности работают 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщают.
Впоследствии пропагандисты сообщили, что пожар площадью 800 квадратных метров произошел в здании автосервиса.
Россияне в сети активно публикуют видео большого пожара и жалуются, что "опять что-то взрывается!"
"С проспекта Непокоренных виден пожар. Многие пожарные машины ехали в ту сторону", – рассказывают очевидцы.
Местные жалуются на "хлопок" в Санкт-Петербурге: смотрите видео
Под Москвой горел цех по производству электроники для ракет
- В пятницу, 1 сентября, под Москвой горел цех по производству электроники для ракет, который находится в Люберцах.
- Украинская разведка подтвердила, что в цехе по производству электроники для ракет на заводе в Люберцах разгорелся пожар. При этом россияне традиционно врали о работе ПВО.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что из дополнительной информации известно, что в цехе повреждена часть дорогостоящего оборудования и запас комплектующих.
- Андрей Юсов также подтвердил, что для производства электроники это, по всей вероятности, достаточно серьезные повреждения.