Сильна пожежа у Санкт-Петербурзі сталася на нафтобазі "Струмки", пише 24 Канал. За попередніми даними, імовірно, спалахнула цистерна. Що стало причиною пожежі – наразі не повідомляється.
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У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза
Над Красногвардійським районом здійнявся чорний стовп диму, після чого місцеві жителі стали чути звуки, схожі на вибухи. Нафтобаза розташована недалеко від залізничної станції.
Момент вибуху у Санкт-Петербурзі: дивіться відео
На місці пожежі з другим рангом складності працює 12 одиниць техніки та 60 осіб особового складу МНС. Про постраждалих не повідомляють.
Згодом пропагандисти повідомили, що пожежа площею 800 квадратних метрів сталася в будівлі автосервісу.
Росіяни у мережі активно публікують відео великої пожежі та бідкаються, що "знову щось вибухає!"
"З проспекту Нескорених видно пожежу. Багато пожежних машин їхали в той бік", – розповідають очевидці.
Місцеві бідкаються на "бавовну" в Санкт-Петербурзі: дивіться відео
Під Москвою горів цех з виробництва електроніки для ракет
- У п'ятницю, 1 вересня, під Москвою горів цех з виробництва електроніки для ракет, який розміщений у Люберцях.
- Українська розвідка підтвердила, що в цеху з виробництва електроніки для ракет на заводі в Люберцях спалахнула пожежа. При цьому росіяни традиційно брехали про роботу ППО.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що з додаткової інформації відомо, що в цеху пошкоджена частина дороговартісного обладнання та запас комплектуючих.
- Андрій Юсов також підтвердив, що для виробництва електроніки це, ймовірно, достатньо серйозні ушкодження.