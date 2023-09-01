Інформація російської влади та пропагандистів про нібито роботу ППО є брехнею. Відповідну інформацію 24 Каналу розповів представник української розвідки Андрій Юсов.

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Що відомо про пожежу в цеху під Москвою

Українська розвідка підтвердила, що у цеху з виробництва електроніки для ракет на заводі в Люберцях спалахнула пожежа. Проте розвідники не коментують, ані чия це операція, ані чим завдали ударів.

Але так, такий факт підтверджується і, відповідно, офіційна інформація російської влади, московської влади в черговий раз є брехливою про те, що щось збито і не долетіло,

– пояснив Юсов.

За його словами, з додаткової інформації відомо, що в цеху пошкоджена:

частина дороговартісного обладнання;

запас комплектуючих.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України підтвердив, що для виробництва електроніки це, ймовірно, достатньо серйозні ушкодження.

Що відбувалось під Москвою 1 вересня

Вранці 1 вересня у Москві знову заявили про нібито "атаку безпілотниками", оголосили план "Килим" та зупинили роботу всіх аеропортів.

Згодом московський мер Сєргєй Собянін заявив, що нібито "російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви". Це сталось нібито поруч із Люберцями.

Російський політик традиційно збрехав, що нібито, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, а екстрені служби працювали на місці події.

Попри брехню росіян, на відео чітко видно густий дим, що підіймався у небі біля Москви.

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