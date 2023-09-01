Журналісти розповіли цю інформацію, посилаючись на слова професора Токійського університету Ю Коїдзумі. Останній проаналізував супутникові знімки цієї місцевості.

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Росія перекинула техніку з Далекого Сходу

Експерт Ю Коїдзумі заявив, що Кремль перекинув велику кількість зенітно-ракетних комплексів з островів:

Ітуруп;

Кунашир.

Адже ракетні підрозділи, оснащені ППО С-300В4, дислокувались у затоці Хітокаппу в Іторофу (відомій у Росії як затока Касатка), і біля центрального поселення Кунаширі Фурукамаппу (у Росії – Південно-Курильськ).

Минулого року (мовиться про 2022 рік – 24 Канал) там були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням. Коїдзумі сказав, що, можливо, вони були передислоковані в західний регіон Росії поблизу її кордону з Україною для підготовки до відправлення у зону бойових дій в Україні,

– припускає видання.

Ба більше, за словами експерта, російські загарбники також забрали з Курильських островів старі танки й артилерію.

До речі, Ю Коїдзумі запевнив, що велику кількість старих танків і гаубиць, які були на військовому об'єкті на півдні Сахаліну, відправили в Україну після тимчасового вивезення на заводи для ремонту.

Також Кремль перекине на війну в Україну війська з Далекого Сходу. Зокрема:

елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях;

деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира – загинули після мобілізації.

Скільки ракет має Росія

Головне управління розвідки наприкінці серпня 2023 року розповіло, які Кремль досі має запаси ракет. Зокрема, заступник очільника української розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що у Росії загалом є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів, та це без урахування Х-22. За даними розвідки, Кремль ще має:

балістичні та крилаті ракети "Іскандер" – орієнтовно 270 одиниць;

запаси "Калібрів" – орієнтовно 140 ракет;

загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною – близько 100 ракет.

Окрім того, на жаль, у ворогів залишається ще щонайменше 75 одиниць ракет повітряного базування типу "Кинджал".