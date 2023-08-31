Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі дізнавалася, як і чому Росія може обходити санкції, хто цьому сприяє і чи реально заборонити експорт товарів подвійного призначення.

До теми Скільки грошей Росія витрачає на ракети і хто їй допомагає

Росія виготовляє вдвічі більше ракет ніж до повномасштабного вторгнення

Вже понад рік повномасштабної війни Росія не припиняє масовані ракетні атаки по мирних містах України. Ба більше, у 2023 році виробництво російських ракет збільшилось вдвічі порівняно з 2022 роком.

За словами очільника Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, минулого року Росія могла виготовити 512 ракет на рік, а сьогодні ця цифра сягає 1060.

Це цифри, які свідчать про недостатньо ефективні санкції з одного боку. З іншого боку – це цифри, які свідчать про те, що Росія буде забирати ресурси з інших сфер життя свого народу і все вкладатиме в армію, зброю, в усе те, чим можна воювати проти України й Заходу,

– сказав Сергій Кузан під час лекції у Мюнхені.

Зверніть увагу! За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія все ще має здатність виготовляти далекобійні ракети, хоча виробництво ускладнюється чинними санкціями.



Проте за даними української розвідки, ворог продовжує виготовляти ракети Х-101. За місяць країна-агресорка виробляє близько сотні високоточних далекобійних ракет.

Проте, аби виготовляти далекобійні ракети, а тим паче збільшити виробництво вдвічі, Росії необхідно десь брати західні компоненти. Як зазначає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, у Росії немає жодної зброї, яка б не потребувала західних компонентів. Попри санкції, ворог таки має змогу отримати компоненти під час тіньового обходу накладених санкцій.

"Українська сторона лише в збитих ракетах виявила понад 1 057 компонентів мікроелектроніки західного виробництва, а саме передових західних фірм", – повідомив Сергій Кузан.

За словами експерта, США, Швейцарія та Німеччина – це топ-3 країни, чиї компоненти були знайдені в російській зброї. Водночас речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що ті компоненти, які наразі має російська зброя – це контрабанда з дружніх до Москви країн.

Винищувач і ракета – це високотехнологічні речі, де потрібна така продукція як напівпровідники, чіпи, процесори. Це те, що Росія не може виготовляти,

– нагадав речник Повітряних сил.

Тим часом аналітик дослідницького центру Європейської ради з міжнародних відносин Юліан Рінгоф стверджує, що Росія залишається сильно залежною від компонентів, зокрема мікроелектроніки, для багатьох своїх систем озброєнь.

Особливо це стосується найсучасніших систем озброєнь і розвідки, таких як крилаті ракети "Іскандер" і Х-101 або безпілотні літальні апарати (БпЛА) "Орлан".

"Як зазначають колеги з інших дослідницьких установ, західні мікроелектронні компоненти продовжують використовуватися в російських системах в Україні попри санкції, що діють з 2014 року, і мали б значною мірою запобігти цьому. Очевидно, що санкції щодо товарів подвійного призначення, які діють з 2014 року, були не дуже ефективними", – сказав Рінгоф у коментарі 24 Каналу.

Чи працюють санкції та як росіяни навчились їх обходити?

Після 24 лютого 2022 року як США, так і ЄС вже ввели сотні обмежень аби зупинити російську воєнну машину. Однак західні компоненти досі фіксуються в смертоносній зброї Росії. З новим пакетом санкцій росіяни знаходять новий механізм його обходу. Наразі країна-агресорка використовує підставні компанії та треті країни, аби отримати заборонені компоненти.



Які країни наростили експорт у Росію / інфографіка Forbes, на основі даних UN Comtrade

"Росія адаптується, а ми своєю чергою маємо адаптуватися до того, як Росія адаптується. Ми маємо вводити якісь доповнення, тобто вдосконалювати схеми й механізми, які санкціонують. Це такий процес, він має бути постійним, потрібно моніторити, що робить Росія, і посилювати обмеження", – наголосила в коментарі 24 Каналу аналітикиня Центру європейської політики Світлана Таран.

Очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснює, що зараз проблема полягає у неформальному ставленні за дотриманням розповсюдження товарів подвійного призначення і, зокрема, що стосується складної електроніки. Він наводить приклади збільшення експортних оборотів в 1 000% і 500% у Казахстані та Вірменії.

Ми розуміємо, що якщо Вірменія закуповує мікроелектроніки відразу на 500% більше, нам важко повірити, що Вірменія стала такою високотехнологічною країною і так стрімко розвивається,

– наголосив Кузан.



Які країни наростили експорт у Вірменію та Туреччину / інфографіка Forbes, на основі даних UN Comtrade

Прикладом обходу санкцій є постачання фірмами Nokia та Ericsson у новостворені фірми в Казахстані веж стільникового зв'язку в кількості 20 тисяч.

"При цьому формально ці компанії вийшли з російського ринку. Їхня офіційна позиція, що вони не співпрацюють з Росією або ж російськими компаніями", – зазначив керівник Українського центру безпеки та співпраці.

Голова Комітету у закордонних справах парламентської фракції СДПН у Бундестазі Ульріх Лехте зауважив, що Росія використовує у своїх танках технології BOSH.

"Санкції були побудовані таким чином, що з них виключили продукти сільського господарства, медицини, речі, які потребує цивільне населення Росії. Звичайно, існує неефективність санкцій", – сказав Лехте під час виступу у Мюнхені.

Аналітик дослідницького центру Європейської ради з міжнародних відносин Юліан Рінгоф зазначає, що зараз немає чіткої картини про зміну імпорту мікроелектроніки до Росії.

"Дехто стверджує, що загальна вартість імпорту зросла навіть після війни (можливо, через вищі ціни через обхідні шляхи), тоді як інші вважають, що в Росією експортується менше мікросхем", – пояснює експерт.

Проте Юліан Рінгоф вважає, що в найближчі кілька місяців ми побачимо наслідки прогалин в західних санкціях. Це стосуватиметься прогалин щодо охоплення експортних обмежень, а також відсутність взаємодії США і ЄС із "новими хабами" для торгівлі мікроелектронікою з Росією, включаючи Вірменію, Туреччину і Казахстан.

Аналітикиня Київської школи економіки Світлана Таран зазначає, що потрібен час, аби 11 пакет санкцій від ЄС почав діяти. За її словами, те, що ми зараз бачимо на полі, бою було закуплено Росією ще до прийняття нових санкційних пакетів. Крім того, експертка закликає вживати додаткові обмеження проти порушників.



"По перше, цей 11-й пакет треба впроваджувати, а не просто полякати. Треба реально говорити з (третіми, – 24 канал) країнами, проводити консультації. Якщо не допомагає, то вводити санкції проти цих країн", – каже Таран.

Шляхи обходу санкцій: які країни допомагають Росії найбільше?

Зараз найпоширеніша схема обходу санкцій – це використання Росією компаній третіх країн аби продовжити імпорт іноземних технологій .

. Також росіяни використовують транзит товарів в треті країни. Ці товари нібито не призначені для імпорту в Росію, проте після потрапляння на її територію вже не доїжджають до країни призначення.

Обходити санкції допомагають вже відомі нам країни: Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, країни Кавказу та середньої Азії.



Які країни наростили експорт у Казахстан, Узбекистан та Киргизстан / інфографіка Forbes, на основі даних UN Comtrade

Вони завозять компоненти товарів подвійного призначення до себе, а потім експортують це до Росії. Про це свідчить підозріла торгівельна статистика імпорту цих товарів, який зріс у рази в порівнянні з 2021 роком.

Зверніть увагу! Міністерство фінансів США вже зафіксувало постачання товарів подвійного призначення підприємствам оборонного сектора Росії через компанії, які базуються в Киргизстані та ОАЕ.



Зокрема, фірми постачали напівпровідникові пристрої, електронні інтегральні схеми та конденсатори. Прем'єр-міністр Киргизстану Акилбек Жапаров вже відреагував на ситуацію та заявив, що держава вживатиме заходів, аби санкційні товари не перетинали кордон у майбутньому. Та чи можна йому вірити?

Крім того, за даними Мінфіну США, посередниками для придбання високотехнологічних товарів виступає і сербська фірма на чолі з громадянином Сербії. Компанія допомогла Росії імпортувати високотехнологічні товари від виробників в Азії, Європі та на Близькому Сході.

Обходити західні санкції допомагає і Китай, який надає Росії товари подвійного призначення. Згодом росіяни використовують ці технології у військових цілях, а саме для продовження війни в Україні. Як повідомляє Reuters, посилаючись на розсекречений звіт Управління директора національної розвідки США, державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

Щодо санкцій проти Китаю, ЄС виявився слабшим у цьому питанні, аніж США. Під час формування 11 пакету санкцій Єврокомісія пропонувала санкціонувати китайських виробників напівпровідників, які поставляють військовому комплексу Росії компоненти. Проте не всі держави-члени ЄС погодилися вводити такі обмеження. Це пов’язано із залежністю окремих держав, зокрема Німеччини та Франції, від китайських товарів.

Повністю зупинити торговельні потоки до Росії дуже важко

Аби запобігти поширенню товарів подвійного призначення до Росії, на Заході почали вживати вторинні санкції. До прикладу, США відстежують компанії, які допомагають обходити санкції, і вводять обмеження проти них. ЄС також запровадив 11 пакет санкцій, який спрямований на те, аби завадити Росії обходити вже чинні обмеження.

За словами аналітикині Світлани Таран, зараз США і ЄС закривають можливості для обходу санкцій, зокрема, поновлюючи перелік товарів подвійного походження.

"Спочатку список був не дуже повний, але його постійно переглядають і доповнюють.

Цей перелік дійсно постійно потрібно поновлювати, й це не означає, що санкції не працюють, вони працюють, але перелік треба розширювати", – наголошує експертка.

Це стосується і механізму транзиту. Аналітикиня вважає, що варто заборонити транзит товарів подвійного призначення через територію Росію, а також постійно переглядати список товарів, які не можна транзитувати.

"Тобто цей процес, знову ж таки, ніколи не закінчиться, поки Росія намагатиметься виробляти зброю", – каже Таран, наголошуючи, що слідкувати за товарообігом треба на постійній основі.

Довідково! В 11 пакеті санкцій ЄС передбачив новий правовий механізм, згідно з яким треті країни повинні контролювати експорт санкційних товарів до Росії. За цим мають стежити митні служби.



У разі відсутності контролю за товарами, які потенційно можуть використовуватися для створення зброї, ЄС може заборонити експорт цих товарів в треті країни.

"В 11 пакеті передбачено це тільки як можливість, але там ще не названо конкретні країни і ще не введені конкретні заборони щодо жодної країни", – коментує санкції Світлана Таран.

Експерт центру Європейської ради з міжнародних відносин Юліан Рінгоф вважає, що повністю зупинити потрапляння технологій, в тому числі мікрочипів, до Росії фактично неможливо.

Перш за все, більшість компонентів широко доступні для цивільного використання. Тому ЄС потрібно було б повністю зупинити весь експорт мікроелектроніки до країн, які потім перепродають ці технології Росії .

. По-друге, ЄС не тільки повинен буде призупинити весь такий експорт до тих третіх країн, які, як вважається, продають товари до Росії, але, зрештою, і до "четвертих" країн, які продають товари до тих третіх країн, які потім продають їх до Росії.

Це просто нереально і неможливо виконати, як технічно, так і політично. Отже, оскільки повністю зупинити потік таких товарів до Росії буде неможливо (не кажучи вже про те, що для деяких товарів можуть існувати китайські замінники), метою має бути максимально ускладнити і підняти ціну для Росії на імпорт цих компонентів,

– сказав Рінгоф у коментарі 24 Каналу.

Водночас Світлана Таран вважає, що не варто обмежуватися лише санкціями.

Правоохоронним органам варто розпочати розслідування проти певних компаній, в тому числі і європейських, які можуть бути залучені до схем з обходу санкцій.

У деяких випадках виробник компонентів може навіть не знати фінального покупця своїх товарів через брак контролю, коли в інших випадках компанії можуть отримувати грошову винагороду за допомогу обходу санкцій.

Роз'яснювальна робота ЄС і США з третіми країнами є важливим кроком, аби краще контролювати експорт товарів подвійного призначення. За словами Рінгофа, деякі з третіх країн не мають адміністративного потенціалу відстежувати потрапляння санкційних товарів на територію росії.

"Тому підтримка цих країн розвитку кращої розвідки і потенціалу буде корисною. Так само як і краща розвідка та обмін розвідданими між ЄС та іншими західними країнами", – підсумував експерт.