Журналисты рассказали эту информацию, ссылаясь на слова профессора Токийского университета Ю Коидзуми. Последний проанализировал спутниковые фотографии этой местности.

Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Россия опрокинула технику с Дальнего Востока

Эксперт Ю Коидзуми заявил, что Кремль опрокинул большое количество зенитно-ракетных комплексов с островов:

Итуруп;

Кунашир.

Ведь ракетные подразделения, оснащенные ПВО С-300В4, дислоцировались в заливе Хитокаппу в Иторофу (известном в России как залив Касатка), и у центрального поселения Кунашири Фурукамаппу (в России – Южно-Курильск).

В прошлом году (говорится о 2022 году – 24 Канал) там были замечены многочисленные транспортеры с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием. Коидзуми сказал, что, возможно, они были передислоцированы в западный регион России вблизи ее границы с Украиной для подготовки к отправке в зону боевых действий в Украине,

– предполагает издание.

Более того, по словам эксперта, российские захватчики также забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию.

Кстати, Ю Коидзуми заверил, что большое количество старых танков и гаубиц, находившиеся на военном объекте на юге Сахалина отправили в Украину после временного вывоза на заводы для ремонта.

Также Кремль перебросит на войну в Украину войска с Дальнего Востока. В частности:

элитная морская пехотная бригада, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях;

некоторые жители островов Итурупу и Кунашира погибли после мобилизации.

Сколько ракет имеет Россия

Главное управление разведки в конце августа 2023 рассказало, какие Кремль до сих пор имеет запасы ракет. В частности, заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что в России в целом имеет по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров, и это без учета Х-22. По данным разведки, у Кремля еще есть:

баллистические и крылатые ракеты "Искандер" – ориентировочно 270 единиц;

запасы "Калибров" – ориентировочно 140 ракет;

общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью – около 100 ракет.

Кроме того, к сожалению, у врагов остается еще не менее 75 единиц ракет воздушного базирования типа "Кинжал".