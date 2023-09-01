Відповідні кадри вже поширюють у мережі. Величезний стовп густого диму здійнявся в небо, пише 24 Канал.

До речі Спокійні ночі можуть лише снитися: у Пскові та Брянську знову лунають вибухи

Стовп чорного диму над Москвою

Сильна пожежа спалахнула в Південно-Західному окрузі Москви. Зазначають, що нібито через "атаку БпЛА". До речі, станом на 8 ранку план "Килим" продовжує діяти.

У Росії знову палає / Фото з мережі

Громадський активіст Сергій Стерненко зауважив, окупанти заявляли, що нібито "збили безпілотник".

Масштабна пожежа в Москві: дивіться відео

"Безпілотник" прилетів у Люберці. Окрім того, "дрон" нібито "збили" в Бєлгородській області.

Потужний вибух у Люберцях: дивіться відео

Що відомо про черговий тривожний ранок у Росії