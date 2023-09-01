Уже відомо про затримку щонайменше 32 рейсів. Ще 20 – скасували. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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"Панікі нєт": аеропорти закрили нібито через "атаку БпЛА"

Телеграм-канали та росЗМІ повідомили про закриття аеропортів "Внуково" і "Домодєдово" о пів на 7 ранку. Згодом додали ще й "Шереметьєво" та "Жуковський".

Пропагандисти зазначили, що в аеропортах знову оголосили план "Килим". Рейси не приймають. Тож літаки змушені "намотувати круги" на околицях Москви.

У Москві знову план "Килим" / Фото з мережі

За словами пасажирів, через гучний зв'язок оголосили, що літаки затримуються у зв'язку із закриттям повітряного простору.

Уже відомо, що понад 30 авіарейсів затримали, а ще 20 – скасували. Згодом мер Собянін заявив, що поруч із Люберцями нібито "припинено чергову спробу прольоту "безпілотника" до Москви. Постраждалих і руйнувань, як завжди, нібито "нєт". Втім, екстрені служби чомусь працюють на місці події.

Не спокійно і в Курській області. Російські пропагандисти волали, що одразу два "дрони атакували" Курчатов. Там нібито пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. Уже традиційно агресор абсурдно звинуватив у всьому Україну.

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У московських аеропортах знову скасовують рейси / Фото з мережі

Чому росіяни оголошують план "Килим" Згідно з постановою російського уряду, цей план оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів.



"Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

До речі, в останній день літа у Московських аеропортах також оголошувати план "Килим". Мер Собянін заявляв, що сили "Пе-Ве-О" нібито збили "безпілотник" у Воскресенському районі. "Дрон" летів у напрямку Москви.