Уже відомо про затримку щонайменше 32 рейсів. Ще 20 – скасували. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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"Панікі нєт": аеропорти закрили нібито через "атаку БпЛА"
Телеграм-канали та росЗМІ повідомили про закриття аеропортів "Внуково" і "Домодєдово" о пів на 7 ранку. Згодом додали ще й "Шереметьєво" та "Жуковський".
Пропагандисти зазначили, що в аеропортах знову оголосили план "Килим". Рейси не приймають. Тож літаки змушені "намотувати круги" на околицях Москви.
У Москві знову план "Килим" / Фото з мережі
За словами пасажирів, через гучний зв'язок оголосили, що літаки затримуються у зв'язку із закриттям повітряного простору.
Уже відомо, що понад 30 авіарейсів затримали, а ще 20 – скасували. Згодом мер Собянін заявив, що поруч із Люберцями нібито "припинено чергову спробу прольоту "безпілотника" до Москви. Постраждалих і руйнувань, як завжди, нібито "нєт". Втім, екстрені служби чомусь працюють на місці події.
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У московських аеропортах знову скасовують рейси / Фото з мережі
Чому росіяни оголошують план "Килим"Згідно з постановою російського уряду, цей план оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів.
"Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.