О 6 ранку 31 серпня стало відомо, що у Москві знову оголосили план "Кавьор". Його оголошують щоразу, коли столицю країни-агресорки атакують безпілотники, пише 24 Канал.
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У Москві затримали десятки літаків
Відомо, що через план "Кавьор" окупанти перекрили аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". Через це затримуються понад 40 рейсів, а деякі взагалі скасовані.
Таке дійство відбувається щоразу, коли до столиці країни-агресорки долітають безпілотники. Згодом мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що сили ППО нібито збили безпілотник у Воскресенському районі, який летів у напрямку Москви. За словами Собяніна, постраждалих та руйнувань немає.
Що таке план "Кавьор"Згідно з постановою російського уряду, його оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сам план передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.
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Попередні атаки на Росію
- Вночі на 30 серпня Росію атакували дрони – у Пскові трапився вибух на аеродромі, внаслідок якого знищено 4 військово-транспортні літаки Іл-76, які використовуються для того, щоб швидко перекидати особовий склад і техніку. Також вибухи лунали у Брянській області – загорівся найбільший в Росії виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". на якому створюють деталі для ракетних комплексів "Іскандер", літаків і систем ППО.
- Зранку того ж дня БпЛА залетіли до Москви, через що окупанти перекрили повітряний простір та оголосили план "Кавьор".
- 31 серпня у Брянську теж лунали вибухи і трапилась пожежа біля місцевого телецентру – місцева влада заявила про роботу ППО та збиття двох БпЛА. Однак подробиць про наслідки вибухів наразі немає.