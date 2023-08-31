На цих знімках можна побачити, як пошкодилися кілька літаків типу Іл-76. Саме вони брали участь у перевезенні "Шахедів" з Ірану в Росію.

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Супутникові знімки аеродрому у Пскові

Ці супутникові знімки, отримані від Planet Labs, показали, що як мінімум два літаки типу Іл-76 зазнали значних пошкоджень у ніч з 29 на 30 серпня. Ретельний аналіз цих знімків дав підстави авіаексперту Анатолію Храпчинському, коментар якого спитали журналісти, підтвердити пошкодження на цих літаках.

На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака. Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2 – 3 місяці,

– сказав він.

У безпосередній близькості від одного з літаків видно дві червоні автівки, схожі на пожежні машини. Їх, ймовірно, окупанти використовували для гасіння полум'я.

Наслідки "бавовни" на Псковському аеродромі / Фото "Схем"

Псковський аеродром став місцем постійного базування літаків Іл-76. Ці повітряні судна перебувають на озброєнні 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії російської армії, що відома як "Псковська дивізія".

Саме ця дивізія брала активну участь в захопленні Бучі на початкових етапах повномасштабного вторгнення. Також вона причетна до воєнних злочинів проти наших громадян.

Що відомо про бавовну на Псковському аеродромі