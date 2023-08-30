Вночі проти середи, 30 серпня, у Псковській, Тульській, Брянській, Калузькій, Орловській та Московській областях було неспокійно. Усе, що відомо про вибухи в цих регіонах, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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У Пскові пошкоджено військові літаки

Як пишуть телеграм-канали, аеродром Пскова атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа та було пошкоджено чотири Іл-76. Це вантажні військово-транспортні літаки.

Ймовірно, за допомогою саме бортів такого типу Росія неодноразово транспортувала з Ірану дрони-камікадзе типу "Шахед".

Зверніть увагу! Окупанти запевняють, що немає постраждалих чи загиблих внаслідок цієї атаки.

Зауважимо, що називається цей аеродром, по якому вдарили безпілотники, "Крєсти". На ньому дислокується 334-й військово-транспортний полк.

Розташування аеродрому в Пскові, який атакували БпЛА: дивіться на карті від Google maps

Влада регіону підтвердила атаку БпЛА, хоча про пошкодження авіації вирішила, звісно, нічого повідомляти. Окрім того, губернатор заявив, що було скасовано усі рейси 30 серпня. За словами окупанта, "якщо все буде добре", то роботу аеропорту відновлять 31 серпня.

У Брянську дрон атакував завод мікроелектроніки

Близько 01:00 та 01:20, 30 серпня вибухи прогриміли у Брянській області ворожої держави. Місцеві зазначають, що регіон атакували безпілотні літальні апарати.

Брянськ був під ударом дронів: дивіться відео

Згодом кремлівські ЗМІ повідомили про атаку на найбільший російський завод мікроелектроніки, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Падіння безпілотника на територію найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" призвело до пожежі. Горіло 40 "квадратів" у 16-му корпусі заводу.

Водночас відомо, що ворожим вогнеборцям вдалось повністю приборкати полум'я лише близько 01:50.

Де розташований завод "Кремній ЕЛ" у Брянську: дивіться на карті від Google maps

Також у міноборони Росії заявили, що безпілотник, який атакував Брянськ, нібито "був збитий силами ППО" над Совєтським районом міста. Постраждалих "наче немає", однак було частково зруйновано адміністративну будівлю. Зокрема, вибито вікна та пошкоджено дах.

Неспокійна ніч у Брянську – лунали вибухи: дивіться відео

Вранці інформаційні помийки Кремля написали, що два безпілотники намагалися атакувати телевежу на Брянщині. "Постраждалих та руйнувань немає", – запевнили ЗМІ.

У Москві закривали аеропорти через БпЛА

Після того як безпілотники перетнули повітряний простір Росії, Кремль оголосив план "Ковьор", закривши такі московські аеропорти як "Внуково" та "Домоєдово".

Що таке план "Ковьор" Це комплекс заходів, про який оголошують у разі виявлення невідомого повітряного об'єкта. Власне, влада закриває повітряний простір на всіх висотах. Ніхто не може літати, окрім військових та рятувальних бортів.

Згодом стало відомо, що план "Ковьор" також оголосили у таких аеропортах, як "Шереметьєво" та "Жуковський". Водночас влада столичного регіону Росії поспішила запевнити, що ППО нібито "відпрацювала успішно".

Було здійснено спробу масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один із БпЛА, що прямував до Москви, був знищений силами ППО у Рузькому районі. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події,

– написав мер Москви.

Зверніть увагу! Російські аеропорти були закриті нетривалий період. Невдовзі вони відновили свою роботу. Однак, вочевидь, такі "курйози" не можуть бути до вподоби окупантам.

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