Ночью в среду, 30 августа, в Псковской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской и Московской областях было неспокойно. Все, что известно о взрывах в этих регионах, читайте в этом материале 24 Канала.

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В Пскове повреждены военные самолеты

Как пишут телеграмм-каналы, аэродром Пскова атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар и были повреждены четыре Ил-76. Это грузовые военно-транспортные самолеты.

Вероятно, с помощью бортов такого типа Россия неоднократно транспортировала из Ирана дроны-камикадзе типа "Шахед".

Обратите внимание! Оккупанты уверяют, что нет пострадавших или погибших в результате этой атаки.

Заметим, что называется этот аэродром, по которому ударили беспилотники, "Кресты". На нем дислоцируется 334 военно-транспортный полк.

Размещение аэродрома в Пскове, который атаковали БПЛА: смотрите на карте от Google maps

Власти региона подтвердили атаку БПЛА, хотя о повреждении авиации решили, конечно, нечего сообщать. Кроме того, губернатор заявил, что были отменены все рейсы 30 августа. По словам оккупанта, "если все будет хорошо", работу аэропорта возобновят 31 августа.

В Брянске дрон атаковал завод микроэлектроники

Около 01:00 и 01:20, 30 августа, взрывы прогремели в Брянской области враждебного государства. Местные отмечают, что регион атаковали беспилотные летательные аппараты.

Брянск был под ударом дронов: смотрите видео

Впоследствии кремлевские СМИ сообщили об атаке на крупнейший российский завод микроэлектроники, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Падение беспилотника на территорию крупнейшего в России производителя микроэлектроники "Кремний ЕЛ" привело к пожару. Горело 40 "квадратов" в 16 корпусе завода.

В то же время известно, что вражеским пожарным удалось полностью обуздать пламя только около 01:50.

Где расположен завод "Кремный ЭЛ" в Брянске: смотрите на карте от Google maps

Также в минобороны России заявили, что атаковавший Брянск беспилотник якобы "был сбит силами ПВО" над Советским районом города. Пострадавших "якобы нет", однако было частично разрушено административное здание. В частности, выбиты окна и повреждена крыша.

Беспокойная ночь в Брянске – раздавались взрывы: смотрите видео

Утром информационные помойки Кремля написали, что два беспилотника пытались атаковать телебашню на Брянщине. "Пострадавших и разрушений нет", – заверили СМИ.

В Москве закрывали аэропорты из-за БПЛА

После того как беспилотники пересекли воздушное пространство России, Кремль объявил план "Ковер", закрыв такие московские аэропорты как "Внуково" и "Домоедово".

Что такое план "Ковер" Это комплекс мер, о котором объявляется в случае обнаружения неизвестного воздушного объекта. Собственно, власти закрывают воздушное пространство на всех высотах. Никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Впоследствии стало известно, что план "Ковер" также объявили в таких аэропортах, как "Шереметьево" и "Жуковский". В то же время власти столичного региона России поспешили заверить, что ПВО якобы "отработало успешно".

Была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия,

– написал мэр Москвы.

Обратите внимание! Российские аэропорты были закрыты непродолжительный период. Вскоре они возобновили свою работу. Однако, очевидно, такие "курьезы" не могут быть по душе оккупантам.

Дроны и взрывы в других регионах России