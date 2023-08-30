Політтехнолог Борис Тизенгаузен ​розповів 24 Каналу, що російські ЗМІ у висвітлені цієї події діяли не за шаблонним сценарієм. Це може бути пов'язано з їхнім намаганням приховати інформацію щодо справжніх збитків.

Важливо Пошкоджені літаки, закриті аеропорти та зграї БпЛА: що відбувалось у Росії вночі 30 серпня

Російські офіційні ЗМІ вночі 30 серпня оприлюднили інформацію про знищення 4 військово-транспортних літаки Іл-76. Проте дані щодо точної кількості втрачених Росією літаків наразі з'ясовуються.

Для російських пропагандистів це взагалі не характерно, адже раніше вони ніколи одразу не розповідали про втрати під час атак безпілотників. Зазвичай вони або приховували інформацію, або повідомляли, що жодних пошкоджень нібито немає. Але якщо вони говорять про 4 знищених літаки, то найімовірніше втрат в російській авіатехніці набагато більше,

– підкреслив Тизенгаузен.

Він припустив, що може також бути знищений російський бомбардувальник Ту-22, який росіяни використовують для запуску ракет.

Політтехнолог прокоментував реакцію росіян на удари по аеродрому у Пскові: дивіться відео

Не вірять, що Україна може

Водночас російський пропагандист Владімір Соловйов волає, що потрібно "бомбардувати країни Балтії", адже, на його думку, саме звідти були запущені безпілотники по Пскову.

Він відмовляється повірити в те, що Україна вже має на озброєнні такі БпЛА, які можуть летіти на велику відстань – вглиб території Росії,

– зазначив політтехнолог.

Наразі невідомо, які саме дрони атакували аеродром у Пскові, але вироблені вони дуже якісно. А також їх виготовлено в достатній кількості.

"В Росії є сотні об'єктів, які не прикриті ППО, і їх можна ліквідувати за допомогою безпілотників. Зокрема заводи, які працюють на російський ВПК, нафтобази, логістичні вузли тощо", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Аеродром "Крєсти", по якому опівночі 29 серпня здійснилась атака безпілотниками, розташований за 6 кілометрів від міста Псков. Росіяни вважали, що у Псковську область дрони не можуть долетіти, адже відстань до неї від кордону з Україною приблизно 700 кілометрів. Водночас Дмітрій Пєсков, прессекретар Владіміра Путіна, звинуватив країни Балтії в тому, що нібито з їхніх територій були запущені безпілотники по Пскову. Однак очільниця латвійської Міноборони Інара Мурнієце спростувала його слова та назвала їх "абсурдною вигадкою".

Що відомо про вибухи на аеродромі в Пскові