Соловйов вирішив поділитися своїми "міркуваннями" про атаку дронів на Псков під час одного зі своїх пропагандистських ефірів, пише 24 Канал. За його словами, після удару дронів по аеродрому в Пскові є "ряд очевидних питань".

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Соловйов заперечив офіційну інформацію міноборони Росії

Пропагандисти, який втратив розум від люті, довго підбирав слова, щоб описати атаку дронів на Псков. Зокрема, він зауважив, що місто Псков розташоване поряд з кордонами НАТО.

Відповідно, Соловйов вирішив розвинути свої фантазії, мовляв, безпілотники нібито були запущені з країн Балтії. Цікаво те, що російська влада офіційно звинувачує Україну в атаці дронів.

Натомість пропагандист не вірить, що дрони могли долетіти до Пскова з України. Відтак, хвороблива фантазія наштовхнула Соловйова на думку, що дрони атакували Росію з території країн Балтії.

"З території Прибалтики? Знищити нах*ен Прибалтику, якщо так. Стерти з лиця Землі", – кричав Соловйов, мов, зійшов з розуму. Зрештою, Соловйов поширює кремлівський наратив, мовляв, з Росією "воює" НАТО, а не Україна.

Істерика Соловйова після атаки дронів на Псков: дивіться відео

Що відомо про атаку дронів на Псков