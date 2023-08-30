Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российские СМИ в освещении этого события действовали не по шаблонному сценарию. Это может быть связано с их попыткой скрыть информацию о настоящих убытках.

Важно Повреждены самолеты, закрыты аэропорты и стаи БПЛА: что происходило в России ночью 30 августа

Российские официальные СМИ ночью 30 августа обнародовали информацию об уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76. Однако данные о точном количестве утраченных Россией самолетов еще выясняются.

Для российских пропагандистов это вообще не характерно, ведь раньше они никогда не рассказывали сразу же о потерях во время атак беспилотников. Обычно они либо скрывали информацию, либо сообщали, что никаких повреждений вроде бы нет. Но если они говорят о 4 уничтоженных самолетах, то вероятнее всего потерь в российской авиатехнике гораздо больше,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он предположил, что может быть уничтожен российский бомбардировщик Ту-22, который россияне используют для запуска ракет.

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Не верят, что Украина может

В то же время российский пропагандист Владимир Соловьев кричит о том, что нужно "бомбить страны Балтии", ведь, по его мнению, именно оттуда были запущены беспилотники по Пскову.

Он отказывается поверить в то, что у Украины уже есть на вооружении такие БПЛА, которые могут лететь на большое расстояние – вглубь территории России,

– отметил политтехнолог.

Пока неизвестно, какие именно дроны атаковали аэродром в Пскове, но произведены они очень качественно. А также они изготовлены в достаточном количестве.

"В России есть сотни объектов, которые не прикрыты ПВО, и их можно ликвидировать с помощью беспилотников. В частности, заводы, работающие на российский ВПК, нефтебазы, логистические узлы и т.д.", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Аэродром "Кресты", по которому в полночь 29 августа совершилась атака беспилотниками, расположен в 6 километрах от города Псков. Россияне считали, что в Псковскую область дроны не могут долететь, ведь расстояние до нее от границы с Украиной примерно в 700 километров. В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, обвинил страны Балтии в том, что якобы с их территорий были запущены беспилотники по Пскову. Однако глава латвийской Минобороны Инара Мурниеце опровергла его слова и назвала их "абсурдной выдумкой".

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