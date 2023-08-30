В ночь на среду, 30 августа, в России было неспокойно. В частности, беспилотники атаковали Псков. В комментарии 24 Каналу спикер ГУР Андрей Юсов констатировал, что успешно были уничтожены 4 грузовых самолета. Однако этим все не ограничилось.
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ГУР причастно к атаке на Псков
По словам Юсова, кроме четырех уничтоженных Ил-76 были повреждены несколько других самолетов. Сколько именно – по состоянию на 12:20, 30 августа невозможно сказать. Пока это выясняет разведка.
В то же время источники 24 Канала сообщают, что этот удар по аэропорту в Пскове был спецоперацией ГУР. Очевидно, можно в общем подытожить, что прошла она успешно.
Как горели российские Ил-76 на аэродроме в Пскове: смотрите видео
Как ни странно, российские пропагандисты подтвердили атаку на аэродром в Пскове, однако поспешили заверить, что поражение якобы "несерьезные".
Где расположен аэродром, который атаковали беспилотники ГУР: смотрите на карте от Google maps
Другие невзгоды, постигшие оккупантов
- Собственно, в ночь на 30 августа было неспокойно в Тульской, Брянской, Калужской, Орловской, Московской областях и, как мы упоминали, в Псковском регионе.
- Эти территории враждебного государства находились под прицелом беспилотных летательных аппаратов. Взрывы звучали всю ночь – у местных была паника.
- В частности, на территории некоторых аэродромов россияне вынуждены были ввести план "Ковер". Он подразумевает закрывание воздушного пространства.