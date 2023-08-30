В ночь на среду, 30 августа, в России было неспокойно. В частности, беспилотники атаковали Псков. В комментарии 24 Каналу спикер ГУР Андрей Юсов констатировал, что успешно были уничтожены 4 грузовых самолета. Однако этим все не ограничилось.

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ГУР причастно к атаке на Псков

По словам Юсова, кроме четырех уничтоженных Ил-76 были повреждены несколько других самолетов. Сколько именно – по состоянию на 12:20, 30 августа невозможно сказать. Пока это выясняет разведка.

В то же время источники 24 Канала сообщают, что этот удар по аэропорту в Пскове был спецоперацией ГУР. Очевидно, можно в общем подытожить, что прошла она успешно.

Как горели российские Ил-76 на аэродроме в Пскове: смотрите видео

Обратите внимание! Ил-76 является советским тяжелым военно-транспортным самолетом. Как пишут СМИ, не исключено, что их использовали захватчики для транспортировки из Ирана дронов-камикадзе типа "Шахед". Стоимость одного такого авиасудна составляет примерно 86 миллионов долларов.

Как ни странно, российские пропагандисты подтвердили атаку на аэродром в Пскове, однако поспешили заверить, что поражение якобы "несерьезные".

Где расположен аэродром, который атаковали беспилотники ГУР: смотрите на карте от Google maps

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