В полночь российские пропагандисты публиковали момент якобы "отработки" ПВО по беспилотникам в небе над Брянском, пишет 24 Канал. Несмотря на мощный взрыв, в России фантазировали, что дроны пытались атаковать нефтебазу "Дружба", но их сбили.

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В Брянске после атаки дронов поврежден важный завод

Местные власти сообщили о поражении административного здания, падении дрона на здание следственного комитета, а также попытку дронов атаковать телебашню.

Впрочем, пропагандисты признали, что один из дронов упал на завод "Кремный ЭЛ" в Брянске, хотя и говорят, что беспилотник якобы был сбит.

Неизвестный дрон попал в одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники. В России подтвердили разрушения после прилета.

В частности, после падения беспилотника начался пожар на территории завода "Кремний ЕЛ". По информации в СМИ, был поражен цех №20, где начался пожар.

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Что производят на заводе, куда попал дрон

Телеграм-канал "Важные истории" пишет, что 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды минобороны России

Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что завод "Кремний ЕЛ" имеет более чем важное значение для производства оружия в России.

В частности, 90% его продукции являются микрочипы и транзисторы, которые используются в изготовлении микросхем в огромном количестве образцов, от межконтинентальных ракет "Ярс" и ЗРК С-400, до истребителей Су-35.

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