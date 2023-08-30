Видео пожара на аэродроме в Пскове опубликовано в OSINTtechnical. На кадрах автор видео утверждает, что после удара беспилотников в аэропорту горят два самолета.

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В результате атаки беспилотников пострадало от 2 до 4 самолетов Ил-76

Сначала в российском минобороны заявляли, что якобы пресекли попытку атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Традиционно россияне обвиняют во всем Украину.

Пожар на аэродроме в Пскове: смотрите видео

В ходе атаки на аэродром в Пскове тамошний губернатор Ведерников заявил, что в результате удара якобы жертв нет, а масштаб разрушений уточняется.

В то же время российские спасатели подтвердили пожар, возникший после атаки БПЛА на псковский аэропорт.

Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту были отменены. Ведерников заявил, что серьезных повреждений нет, поэтому аэропорт возобновит работу 31 августа.

Тем не менее, россияне признали, что в Псковской области после атаки беспилотников возник пожар в аэропорту. Оккупанты подтвердили, что горят военно-транспортные самолеты Ил-76.

По предварительным данным, пострадали от 2 до 4 самолетов Ил-76. Именно самолеты такого типа Россия использует для перевозки дронов-камикадзе типа "Шахед" из Ирана.

Псковский аэропорт на карте

Обратите внимание. На аэродроме "Кресты" дислоцируется российский 334 военно-транспортного полка. Именно на их вооружении самолеты Ил-76.

В российском минобороны заявляют, что якобы под атакой дронов 30 августа было сразу 6 регионов России. В Пскове дроны атаковали не только военный аэродром "Кресты", но и Черехинскую военную базу и хранилище топлива, расположенное вблизи аэропорта.

Также следует обратить внимание, что Псков – это глубочайший тыл России. Этот аэродром расположен в более чем 700 километрах от границы Украины.