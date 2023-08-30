В местных телеграм-каналах очень активно обсуждали происходящее в Пскове. На аэродроме, который якобы атаковали беспилотники, отсутствуют стратегические бомбардировщики или другие ракетоносители. Но его враг тоже использует в военных целях.
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Стало меньше грузовых самолетов
Собственно, на аэродроме под названием "Кресты" дислоцируется 334-й военно-транспортный полк. Он оснащен грузовыми самолетами Ил-76. Теми же воздушными судами, которые из Ирана привозят "Шахеды".
Российские СМИ ближе к 1 ночи 30 августа отметили, что в Пскове повреждены четыре Ил-76. Мол, это произошло после атаки беспилотников по военному аэродрому.
В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна,
– сказал собеседник в экстренных службах.