Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що такі атаки БпЛА по території та військовим об'єктам країни-агресорки можуть змінити правила гри у війні за умови, якщо стануть дійсно масштабними.

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Він зауважив, що проти ночі 30 серпня відбулась дуже масштабна атака дронами по території Росії. І висловив сподівання, що коефіцієнт такого ураження буде тільки зростати.

"Якби, умовно кажучи, такі удари відбувались щоночі у межах місяці, тоді наслідки таких атак вплинули б на перебіг цієї війни. А сьогодні можна привітати всіх, хто організував цю блискучу операцію, з черговим кроком до нашої перемоги", – наголосив Черник.

Продовжується ревізія систем ППО

Результатом атаки на аеродром "Крєсти", що розташований за 6 кілометрів від Пскова, стало ураження 6 російських літаків Іл-76, 4 з яких знищено.

Росіяни мають приблизно 110 робочих машин Іл-76, але зараз ці літаки стають дефіцитним.

За радянських часів, Іл-76 будували у Ташкенті (столиця Узбекистану – 24 Канал). Потім виробництво перенесли в Ульяновськ в Росії. Але зараз повноцінно їх виробляти та вийти на промислові показники, які були за часів Радянського Союзу, росіянам буде неймовірно важко,

– підкреслив військовий експерт.

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Водночас це дуже важлива для них машина, адже вона може брати на борт до 47 тонн вантажу. І зараз російський контингент у Сирії не отримає ці 4 Іл-76, а це досить непоганий результат.

Крім того, на думку Петра Черника, продовжується ревізія систем протиповітряної оборони Росії. Все більше закупників російської зброї у світі замисляться, чи вартує купувати цю зброю? І це посилить удар по іміджу Росії як продавцю озброєння.

Зверніть увагу! На аеродромі "Крєсти" у Пскові дислокується 334-й військово-транспортний полк, який має в користуванні ті самі військово-транспортні літаки Іл-76. За інформацією ЗМІ, саме цими бортами відбувається перевезення безпілотників "Шахед" з Ірану до Росії.

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