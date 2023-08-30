Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что такие атаки БпЛА по территории и военным объектам страны-агрессора могут изменить правила игры в войне при условии, что станут действительно масштабными.

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Он отметил, что ночью на 30 августа произошла очень масштабная атака дронами по территории России. И высказал надежду, что коэффициент такого поражения будет только расти.

"Если бы, условно говоря, такие удары происходили каждую ночь в пределах месяца, тогда последствия таких атак повлияли бы на ход этой войны. А сегодня можно поздравить всех, кто организовал эту блестящую операцию, с очередным шагом к нашей победе", – подчеркнул Черник.

Продолжается ревизия систем ПВО

Результатом атаки на аэродром "Кресты", расположенный в 6 километрах от Пскова, стало поражение 6 российских самолетов Ил-76, 4 из которых уничтожены.

Россияне имеют около 110 рабочих машин Ил-76, но сейчас эти самолеты становятся дефицитными.

В советское время Ил-76 строили в Ташкенте (столица Узбекистана – 24 Канал). Затем производство перенесли в Ульяновск в Россию. Но сейчас полноценно их производить и выйти на промышленные показатели, какие были во времена Советского Союза, россиянам будет невероятно трудно.

– подчеркнул военный эксперт.

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В то же время, это очень важная для них машина, ведь она может брать на борт до 47 тонн груза. И сейчас российский контингент в Сирии не получит эти 4 Ил-76, а это достаточно хороший результат.

Кроме того, по мнению Петра Черника, продолжается ревизия систем противовоздушной обороны России. Все больше закупщиков российского оружия в мире задумаются, стоит ли приобретать это оружие? И это усугубит удар по имиджу России как продавцу вооружения.

Обратите внимание! На аэродроме "Кресты" в Пскове дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, который имеет в пользовании те же военно-транспортные самолеты Ил-76 По информации СМИ, именно этими бортами происходит перевозка беспилотников "Шахед" из Ирана в Россию.

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