В 6 утра 31 августа стало известно, что в Москве снова объявили план "Ковер". Его объявляют всякий раз, когда столицу страны-агрессора атакуют беспилотники, пишет 24 Канал.

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В Москве задержали десятки самолетов

Известно, что из-за плана "Ковер" оккупанты перекрыли аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Поэтому задерживаются более 40 рейсов, а некоторые вообще отменены.

Такое действо происходит всякий раз, когда в столицу страны-агрессора долетают беспилотники. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в Воскресенском районе, летевшем в направлении Москвы. По словам Собянина, пострадавших и разрушений нет.

Що таке план "Кавьор"

Что такое план "Ковер" Согласно постановлению российского правительства его объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. Сам план предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.

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Предыдущие атаки на Россию