Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии в сети стали рассказывать, что возле местного телецентра возник пожар, передает 24 Канал.
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В Брянске говорят о "хлопке"
Пропагандисты отметили, что слышавшие местные взрывы являются "работой российской противовоздушной обороны". Кроме этого, они отметили, что город находится "под атакой дронов".
В Брянске жалуются о дронах: смотрите видео
Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что "силы ПВО министерства обороны России над Брянским районом сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа". В этом обстреле он "опять обвинил ВСУ".
В Брянске якобы сбили два беспилотника: смотрите видео
Также в сети появилось видео, где можно узнать звук взрыва, о котором говорили местные жители. В сети пользователи шутят, что "кто-то бомбит Брянск".
Звук взрыва в Брянске: смотрите видео
В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этой атаки. Кроме этого, оккупанты не сообщали о том, какие последствия вызвал "хлопок" в городе.
Ранее взрывы раздавались на аэродроме в Пскове
- В России несколько регионов подверглись серии непонятных атак беспилотников в ночь на 30 августа. Многочисленные граждане, в том числе жители Псковской области, сообщали об атаке этих неизвестных летательных аппаратов.
- Впоследствии сообщалось, что аэродром "Кресты", служивший важной базой для самолетов Ил-76, получил значительные повреждения как прямое следствие атаки. Следует отметить, что эти самолеты сыграли решающую роль в транспортировке "Шахеды" из Ирана на территорию России.
- В официальном заявлении ГУР МО подтвердило потерю четырех самолетов Ил-76 на этом аэродроме. Кроме того, сообщалось, что несколько других самолетов и оборудования, размещенных на аэродроме, получили повреждения разной степени.
- В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел обвинить страны Балтии в атаке аэродрома в Пескове. Однако в Минобороны Латвии эти нарративы опровергли.