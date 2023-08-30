Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом у мережі стали розповідати про те, що біля місцевого телецентру виникла пожежа, передає 24 Канал.

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У Брянську кажуть про "бавовну"

Пропагандисти зазначили, що вибухи, які чули місцеві є "роботою російської протиповітряної оборони". Крім цього, вони зазначили, що місто перебуває "під атакою дронів".

У Брянську бідкаються про дрони: дивіться відео

Згодом губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів, що "сили ППО міністерства оборони Росії над Брянським районом збили два безпілотні літальні апарати літакового типу". У цьому обстрілі він "знову звинуватив ЗСУ".

У Брянську нібито збили два безпілотники: дивіться відео

Також у мережі з'явилося відео, де можна почути звук вибуху, про який казали місцеві. У мережі користувачі жартують, що "хтось бамбіт Брянськ".

Звук вибуху у Брянську: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок цієї атаки. Крім цього, окупанти не повідомляли про те, які наслідки спричинила "бавовна" у місті.

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