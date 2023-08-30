Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом у мережі стали розповідати про те, що біля місцевого телецентру виникла пожежа, передає 24 Канал.
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У Брянську кажуть про "бавовну"
Пропагандисти зазначили, що вибухи, які чули місцеві є "роботою російської протиповітряної оборони". Крім цього, вони зазначили, що місто перебуває "під атакою дронів".
У Брянську бідкаються про дрони: дивіться відео
Згодом губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів, що "сили ППО міністерства оборони Росії над Брянським районом збили два безпілотні літальні апарати літакового типу". У цьому обстрілі він "знову звинуватив ЗСУ".
У Брянську нібито збили два безпілотники: дивіться відео
Також у мережі з'явилося відео, де можна почути звук вибуху, про який казали місцеві. У мережі користувачі жартують, що "хтось бамбіт Брянськ".
Звук вибуху у Брянську: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок цієї атаки. Крім цього, окупанти не повідомляли про те, які наслідки спричинила "бавовна" у місті.
Раніше вибухи лунали на аеродромі у Пскові
- В Росії кілька регіонів зазнали серії незрозумілих атак безпілотників у ніч на 30 серпня. Численні громадяни, в тому числі мешканці Псковської області, повідомляли про атаку цих невідомих літальних апаратів.
- Згодом повідомлялося, що аеродром "Крєсти", який служив важливою базою для літаків Іл-76, зазнав значних пошкоджень як прямий наслідок атаки. Варто відзначити, що ці літаки зіграли вирішальну роль у транспортуванні "Шахеди" з Ірану на територію Росії.
- В офіційній заяві ГУР МО підтвердило втрату чотирьох літаків Іл-76 на цьому аеродромі. Крім того, повідомлялося, що кілька інших літаків і обладнання, розміщених на летовищі, отримали пошкодження різного ступеня.
- Водночас прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков уже встиг звинуватити країни Балтії в атаці аеродрому в Пєскові. Однак у Міноборони Латвії ці наративи спростували.