Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу про те, що окупанти постійно змінюють підходи й тактики обстрілів, зауваживши, що остання масована атака не мала суттєвих особливостей чи відмінностей.
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Масове виробництво ракет неможливе
За кількістю ракетних обстрілів та дронових атак Росія іде до зменшення, якщо оцінювати те, скільки повітряних цілей країна-терористка застосовувала в одному ракетному ударі минулого року восени – взимку.
Зараз, ймовірно, проявляється вплив санкцій і того, що ворог не може масово виготовляти ракети. Максимально виробництво доходить до сотні ракет на місяць.
Ворог змушений ретельно планувати траєкторію польоту повітряних цілей для того, аби обійти українську систему протиповітряної оборони,
– сказав Самусь.
Проте Повітряні сили ЗСУ чітко відстежують російські цілі, супроводжують їх й майже 100% знищують. У цьому Україні потужно допомагають союзники. Адже для того, аби мати інформацію про всі цілі, які летять в повітряний простір України, треба мати суцільне радіолокаційне поле.
Під час патрулювання літаки системи АВАКС повністю покривають українське радіолокаційне поле. Завдяки цьому жодна ворожа ціль не може зайти в повітряний простір України непоміченою.
Як Україні вдається так чітко відстежувати повітряні цілі ворога: дивіться відео
Росія здійснила масований обстріл України: останні новини
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що такий обстріл не доцільно називати помстою за "бавовну" в Росії, а саме на аеродромі у місті Псков. Ракетну атаку неможливо спланувати експромтом.
- Варто зазначити, що це була одна з наймасованіших атак, починаючи з весни 2023 року. Зокрема, лише у Києві українська ППО збила понад 20 ворожих цілей.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ворогу треба час для того, аби підготуватися до ракетної атаки. Росії не вистачає ракет на ті плани, на які вона розраховувала щодо атак по території України.