Повітряні сили ЗСУ збили усі цілі над Києвом, однак внаслідок падіння уламків ракет та дронів загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому протиповітряна оборона збиває ракети та БпЛА над містами.
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Треба ще більше систем ППО
Київ – це велике за площею місто. Для того, аби перекрити кордони столиці треба розставити зенітно-ракетні комплекси по периметру міста, а це більше сотні кілометрів. На жаль, у нас просто немає такої кількості.
Ця біда через кількість наших зенітно-ракетних комплексів,
– зазначив Світан.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів десятки різноманітних систем протиповітряної оборони. Зокрема, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, Avenger тощо. Однак цього недостатньо для того, аби закрити небо над Україною і повністю захистити міста від російських ракет та дронів.
Повітряні сили ЗСУ вимушені розміщувати наявні ЗРК у межах міста. Через це ППО збиває цілі над Києвом чи іншими великими містами й просто не встигає збивати їх на підході до міста.
"От коли буде достатня кількість систем ППО і ми хоча б у такому режимі як Київ закриємо решту українських міст, тільки після цього ЗРК можна буде розташовувати по периметру великих міст", – сказав військовий експерт.
Як розташована ППО у великих українських містах: дивіться відео
Наслідки масованої атаки по Україні
- Вночі 30 серпня столиця пережила наймасованіший удар за останні місяці. У небі над українською столицею було знищено понад 20 цілей. Уламки від кількох ракет та дронів впали у двох районах. На жаль, відомо про двох загиблих.
- Внаслідок нічної атаки пошкоджено декілька приватних будинків у Фастівському та Бучанському районах Київській області. Уламки виявили й на території місцевого кладовища.
- Росія також запустила 5 дронів та 8 ракет у напрямку Одеської області. Сили ППО знищили ворожі цілі. За попередніми даними вдалося уникнути влучань.
- Під час атаки у Житомирській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт та залізничне полотно. Відомо, що пожежа спалахнула через падіння уламка збитого БпЛА, яку ліквідували надзвичайники. Про постраждалих попередньо не йдеться.