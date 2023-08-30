У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог атакував Україну орієнтовно з 3 по 5:30 30 серпня. Сили ППО також працювали у Київській, Черкаській та Миколаївській областях.

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Що відомо про атаку на Одещину

Сили оборони півдня України розповіли, що російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по Україні. Спочатку вдарили ударними безпілотники типу Shahed-136, які ЗСУ успішно ліквідували. Зокрема, на півдні знищили 5 дронів:

3 – над Миколаївщиною;

2 – над Кіровоградщиною.

Згодом вороги почали атакувати регіон, використовуючи стратегічну авіацію. Зокрема, з акваторії Чорного моря вдарили ракетами повітряного базування, імовірно, Х-101/Х-555/Х-55.

8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та морської охорони над морем на Одещині,

– заявили військові.

За їхніми даними, в Одеській області влучань та руйнувань не допустили.

Одну ракету над Одещиною збили моряки-прикордонники

У Державній прикордонній службі України розповіли, що їхні моряки-прикордонники збили крилату ракету.

Сьогодні вночі (30 серпня – 24 Канал) військовослужбовці Одеського загону морської охорони зафіксували смертоносну стратегічну ракету, ймовірно Х-101, під час виконання завдання з протиракетної оборони. По виявленій цілі одразу відкрили вогонь з наявного озброєння,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

Після цього ворожа ракета вибухнула над морем.



Як моряки-прикордонники збили ракету на Одещині

Зверніть увагу! Українські військові у ніч проти 30 серпня збили майже всі ворожі цілі – 43 з 44 запущених. Зокрема, ЗСУ збили всі 28 ворожих крилатих ракет та 15 з 16 безпілотників типу "Шахед".