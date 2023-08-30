Про те, що на Одещину летять "Калібри" стало відомо близько 3 ночі. За лічені хвилини почали надходити повідомлення про вибухи у регіоні.

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Ракетна атака по Одещині

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 02:50. За хвилину моніторингові канали попередили про невстановлені цілі у напрямку півдня регіону. Попереджали мешканців Чорноморська, Затоки та самої Одеси.

О 02:53 Повітряні сили зазначили, що з Чорного моря рухаються "Калібри". Через хвилину наголосили на важливості перебувати в укриттях. Ще за мить у ЗМІ почали писати, що в Одесі пролунали вибухи.

О 03:00 Сили оборони Півдня України підкреслили, що ворог б'є по Одещині ракетами морського базування. У регіоні триває бойова робота. Тож, мешканців закликають не висвітлювати роботу ППО та не допомагати цим ворогові.

Глава ОВА Олег Кіпер зазначив, що "російські терористи атакують Одеську область ракетами". Він звернувся до мешканців і гостей регіону з проханням не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до відбою.